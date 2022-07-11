Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Дуйсенову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову. Она отчиталась о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса.

В частности, как сообщается на сайте Акорда, Дуйсенова представила Токаеву подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости, планы по созданию Цифровой карты семьи, развитию портала социальных услуг и информационной системы социального казначейства.

«Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики. Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере. Отдельно главой государства отмечена необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи, совершенствования механизмов системы социальной защиты», - проинформировали в пресс-службе президента.