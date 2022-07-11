Соответствующий указ подписал президент
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Выборы депутатов сената от новых областей состоятся 24 августа
фото Юны Коростелёвой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов депутатов сената парламента от трех новых областей – Абайской, Жетысуйской и Улытауской, сообщает Акорда.

«Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау», - говорится в тексте указа.

Проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената осуществляются в соответствии Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Правительству, акимам областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.

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