Ужесточается ответственность за управление транспортом без номеров
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Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает сайт Акорды.

Документом ужесточается ответственность граждан за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. Если раньше за это предусматривался штраф, то теперь – лишение водительских прав на один год и пять суток ареста. Также ужесточается наказание для операторов за некачественное предоставление услуг интернета и связи, что позволит устранить цифровое неравенство в государстве и максимально обеспечить всех граждан интернетом и качественной связью.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей.

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