Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Документом ужесточается ответственность граждан за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. Если раньше за это предусматривался штраф, то теперь – лишение водительских прав на один год и пять суток ареста. Также ужесточается наказание для операторов за некачественное предоставление услуг интернета и связи, что позволит устранить цифровое неравенство в государстве и максимально обеспечить всех граждан интернетом и качественной связью.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей.