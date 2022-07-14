Токаев раскритиковал работу Минторговли по созданию оптово-распределительных центров

Президент Касым-Жомарт Токаев недоволен работой правительства по созданию оптово-распределительных центов и стабилизационных фондов. Об этом он заявил в четверг в ходе расширенного заседания кабинета министров.

«Более двух лет назад я дал поручение запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Но правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы», - заявил Токаев.

В этой связи он поручил кабинету министров в октябре доложить, что сделано в этой сфере.

«Привлеките заинтересованных инвесторов», - подчеркнул президент.

По его словам, сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса. Все это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает.

«Правительству следует утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга. Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений», - считает глава государства.

Низкую эффективность, подчеркнул он, показывает деятельность стабилизационных фондов, а «их воздействие на рынок минимальное».

«Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Правительством предлагается увеличить объем “оборотной схемы” до 100 млрд тенге. У меня вопрос: просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности», - высказал мнение Токаев.

Он также отметил, что необходимо заранее определить пути прямого закупа сельскохозяйственной продукции у производителей, чем и должны заниматься компетентные министерства. Соответственно, министерству сельского хозяйства «следует мобилизовать соответствующие сообщества и участников рынка для улучшения этого подхода».

Также Токаев обратил внимание на проблему сбыта продукции, отметив, что «не все товары в нашей стране можно найти на полках одних и тех же магазинов».

«Наряду с импортом существуют и внутренние барьеры. Проблем у производителей сельхозтоваров не мало. Они не могут обеспечить бесперебойную поставку товаров, стабильное качество продукции. Есть другие требования. Конечно, все это лучше устраивать постепенно. Поэтому поручаю совместно разработать способы поддержки аграриев», - сказал Токаев.

Глава государства поручил предоставить фермерским хозяйствам «​​возможность наладить тесные связи с крупными торговыми сетями», чтобы «оживит их работу и откроет путь для привлечения инвестиций в отрасль».

«Необходимо обеспечить беспрепятственный выпуск отечественных товаров на места торговли. Это очень важный вопрос. Также необходимо четко установить цену, прикрепленную к товару, и сократить количество торговцев. Для этого, в первую очередь, необходимо срочно принять соответствующие законодательные меры. Правительству совместно с палатой “Атамекен” разработать предложения по запуску общенационального проекта “Сделано в Казахстане”», - подчеркнул президент.

Вместе с тем он считает, что нужно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%. По словам президента, факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений.

«Все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами», - отметил Токаев.

Он поручил правительству совместно с генеральной прокуратурой выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей.

«Я жду от правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе», - заявил президент.