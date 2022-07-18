В рамках программы демонополизации государству переданы активы на 200 млрд тенге. Среди возвращенных активов есть 28,75% акций АО «Казахтелеком», 100% акций АО «Центр Транспортного Сервиса» (100%) и ТОО «Акмолит» (100%), право собственности на санаторий «Казахстан» и другие, сообщает Казправда.

В конце прошлой недели в Генеральной прокуратуре состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий. По некоторым из них уже приняты меры реагирования и есть результаты.

Например, в июне этого года суд удовлетворил протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий «Казахстан» стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО «Народный Банк».

В Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено 3 незаконно приватизированных объекта на 1,7 млрд тенге.

Органами, входящими в комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, продолжается ревизия объектов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы. На сегодня установлено 36 объектов (коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки). Возбуждены исполнительные производства о конфискации 8 земельных участков Виктора Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане.

Верховный суд сегодня рассматривает кассационное ходатайство прокуратуры об отмене незаконного переоформления активов (детский сад в Шымкенте и профилакторий в Сарыагаше) бывшим владельцем Шымкентского пивзавода Тохтаром Тулешовым, который был осужден за попытку захвата власти.

По результатам проверки в Акмолинской области в суд подан иск об отмене итогов конкурса по предоставлению земельного участка ТОО «Шанырак Агро», необоснованно завладевшего земельными участками 249 пайщиков в Целиноградском районе.

В Алматы выявлена реализация по заниженной в 5 раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продана за 307 млн тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке («Барыс-4») одной из олигополий. В июле 2022 года внесен иск для расторжения сделки и возврата объекта государству.

Установлено, что в 2019 году в адрес ТОО «Салтанат уйі» был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 млрд тенге.

В результате принятых мер 28 июня этого года покупатель доплатил 2 млрд 400 млн тенге за ранее приобретенное здание.

В целях выявления незаконной концентрации экономических ресурсов антимонопольный орган проводит анализ в нефтегазовом, фармацевтическом, транспортно-логистическом и других секторах экономики. Выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 млрд тенге. Сейчас ведутся анализы и досудебные расследования.