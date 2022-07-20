​В ближайшие три дня на большей части территории Казахстана пройдут дожди

В ближайшие три дня, под влиянием Северо-западного и Южного циклонов, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Жаркая погода без осадков ожидается на юге и юго-востоке страны, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 июля на востоке республики сильные дожди, ожидаются гроза, выпадение града, усиление ветра. В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23+28оС. На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами. Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она будет сохраняться в пределах климатической нормы», − говорится в сообщении метеорологической службы.