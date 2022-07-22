Более половины школ СКО не оснащены камерами видеонаблюдения

Более половины школ Северо-Казахстанской области не оснащены камерами видеонаблюдения. Также не все из них обеспечены охраной и тревожными кнопками, сообщает «Казинформ» со ссылкой на областную полицию.

По словам начальника отдела управления информатизации и связи Михаила Золкина, сейчас в 200 (из 480 на начало 2021 года) школах области работают только около 4 000 камер видеонаблюдения.

Для обеспечения безопасности учащихся все объекты образования должны быть оснащены как видеонаблюдением и охраной, так и тревожными кнопками, подчеркивают в полиции области.

В апреле этого года руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Сураганова отмечала, что вопрос технического оснащения школ нужно решать вместе с исполнительными органами.



