На большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды
Сильная жара продолжится на юге и юго-востоке Казахстана в выходные
фото Данияра Мусирова

Температура +34+46°С сохранится на юге и юго-востоке Казахстана с 23 по 25 июля. При этом на большей части территории страны погода продолжит быть неустойчивой, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

На фоне сохраняющейся жары на юге Казахстана прогнозируются пыльные бури.

25 июля на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом.

В дневные часы в западной половине республики ожидается спад температуры воздуха от +27+42°С до +23+35°С.

Небольшое повышение температуры воздуха произойдет в северо-западных, центральных регионах страны, где она достигнет отметки +25+38°С.

На севере, востоке республики температурный фон составит +22+30°С.

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