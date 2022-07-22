Сильная жара продолжится на юге и юго-востоке Казахстана в выходные

Температура +34+46°С сохранится на юге и юго-востоке Казахстана с 23 по 25 июля. При этом на большей части территории страны погода продолжит быть неустойчивой, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
На фоне сохраняющейся жары на юге Казахстана прогнозируются пыльные бури.
25 июля на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом.
В дневные часы в западной половине республики ожидается спад температуры воздуха от +27+42°С до +23+35°С.
Небольшое повышение температуры воздуха произойдет в северо-западных, центральных регионах страны, где она достигнет отметки +25+38°С.
На севере, востоке республики температурный фон составит +22+30°С.