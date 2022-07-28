KEGOC сообщил о сохранении напряжения на линиях, питающих АНПЗ, несмотря на аварию

KEGOC сообщил о сохранении напряжения на линиях, питающих Атырауский нефтеперерабатывающий завод, который накануне остался без электроэнергии. Причину отключений установят в результате расследования. При этом KEGOC подтвердил отключение двух воздушных линий, питающих одну из станций Каспийского трубопроводного консорциума Казахстана, сообщает пресс-служба компании.

«На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) отключились вводы питающих линий 220 кВ. При этом, указанные линии со стороны АО «KEGOC» не отключались и оставались под напряжением. [27 июля] в 19:18 персоналом АНПЗ были включены питающие трансформаторы, что позволило АНПЗ приступить к восстановлению технологических процессов и набору нагрузки. Причина отключений на АНПЗ будет выясняться в результате расследования», − говорится в сообщении компании.

KEGOC принял меры по восстановлению схемы сети и вводу имеющихся резервов на электростанциях региона. Была включена находившаяся в плановом ремонте ВЛ 220 кВ транзита Уральск-Атырау и тем самым обеспечено замещение аварийно выбывших мощностей, созданы условия для восстановления энергоснабжения всех обесточенных потребителей. Созданы режимные условия для полного набора нагрузки АНПЗ, к настоящему времени нагрузка завода составляет порядка 35 МВт.

Перед инцидентом на АНПЗ в 18:08 в Атырауской области по причине неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ураганный ветер), одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы». ВЛ на балансе АО «Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана» (КТК-К), персоналом которого обнаружены упавшие опоры линий электропередачи KEGOC оказывает помощь КТК-К в восстановительных работах – из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка. Также, задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением.

В 18:42, в условиях продолжающихся неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза, ураганный ветер) по причине короткого замыкания также отключились линии связи 220 кВ электростанции «Karabatan Utility Solution» с энергосистемой. В результате электростанция снизила генерацию до нуля.

Ограничений по остальным потребителям Западного региона нет. Для повышения надежности электроснабжения потребителей Западной энергозоны единой энергосети Казахстана ускоряет реализацию проекта по усилению электрических сетей со строительством порядка 800 км линий электропередачи напряжением 220 кВ и расширением существующих подстанций. К настоящему времени установлено порядка 60% опор.

UPD. 27 июля после 22:00 электроснабжение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе было восстановлено. В 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы