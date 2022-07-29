Ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет
ДКНБ столицы задержал мужчину, подозреваемого в сбыте психотропных веществ в особо крупных объемах
фото today.kz
В столице задержан мужчина, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах. Ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.

Во время процессуальных мероприятий столичным департаментом КНБ из незаконного оборота изъято 1.5 кг «мефедрона», 1.4 кг «альфа-PVP» и 659 таблеток МДМА («экстази»).

Следствие установило, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в интернете.

По этому факту проводится расследование на основании части 3 статьи 297 уголовного кодекса Республики Казахстан − незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

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