Возведение четырехэтажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов
Суд удовлетворил иск акимата Алматы о сносе незаконно строящегося ЖК Qadam
фото krisha.kz

Суд удовлетворил иск акимата Алматы о сносе незаконно строящегося ЖК Qadam. Возведение четырехэтажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Управление градостроительного контроля города Алматы выявило ряд архитектурных, градостроительных и строительных нарушений в процессе строительства ЖК Qadam, которое ведется в Наурызбайском районе, на улице Береке.

«По результатам проверки в отношении ТОО «ЖК Qadam» составлены административные протоколы, а в последующем инициировано исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта. В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу», − говорится в сообщении акимата.

В администрации города напомнили, что перед покупкой недвижимости жители могут проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии: +7 (727) 229-81-36.

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