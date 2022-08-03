Прекращено уголовное преследование Саята Адилбекулы, пострадавшего от пыток в ходе январских событий

Межведомственная следственно-оперативная группа прокуратуры города Алматы прекратила уголовное преследование в отношении Саята Адилбекулы, получившего ранения и пострадавшего от пыток в ходе январских событий. Об этом Адилбекулы сообщил на своей странице в Instagram.

Уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения в деяниях Адилбекулы.

«Какие-либо другие фактические данные, объективное подтверждающие факт участия Адилбекулы в массовых беспорядках, не обнаружены, а также исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств», - указано в постановлении.

В отношении него также отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В своей публикации Саят Адилбекулы также поблагодарил правозащитников и журналистов за участие в его защите и поддержку.

Саят Адилбекулы получил огнестрельное ранение 5 января, когда вышел в аптеку за лекарством для дочери. Он попал в больницу, там ему сделали операцию, но через несколько дней полиция забрала его из больницы в СИЗО, где мужчина подвергся пыткам. В отношении него также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).