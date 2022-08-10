Тело ребенка обнаружено в водоеме в 3 км от поселка
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Найдено тело пропавшей в Костанайской области девочки
фото inform.kz

Тело пятилетней Мадины Ерланкызы, пропавшей 7 августа, обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

«10 августа в ходе поисковых мероприятий в искусственном канале, к сожалению, было обнаружено тело Ерланкызы Мадины. Это большая трагедия. Я хочу от всех жителей области, республики, от сотрудников полиции выразить слова соболезнования семье. Мы все до последнего верили, что найдем живого и невредимого ребенка, но ситуация не в нашу пользу», - цитирует агентство «Казинформ» начальника департамента полиции области Ерлана Омарбекова.

Тело ребенка нашли с помощью дрона в 3 км от поселка Жамбыл, где она проживала. По словам Омарбекова, будут назначены все необходимые экспертизы, результаты которых будут сообщены дополнительно.

Пятилетняя Мадина Ерланкызы из поселка Жамбыл была под присмотром старших сестер. Рано утром 7 августа ее не обнаружили дома. В полицию обратилась мама девочки. Ребенка искали сотни сотрудников полиции, волонтеры, сотрудники ЧС, военнослужащие Нацгвардии и погранвойск, были привлечены дроны и вертолет.

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