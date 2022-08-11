В личном гараже завскладом стабилизационного фонда обнаружили 900 кг сахара
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В Костанайской области выявили преступную схему распределения сахара из стабфонда
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Департаментом антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«Сотрудники акимата и АО “СПК Тобол”, используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости 420 тг/кг из стабилизационного фонда области. За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой, вместо предусмотренной 10%», - сообщили в антикоррупционной службе.

Сообщается, что в ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Продукт возвращен в стабфонд.

«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально-значимым проблемам в регионах продолжается», - проинформировали в ведомстве.

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