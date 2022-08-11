Около 3 млрд тенге поступило в бюджет от уплаты цифрового налога – КГД

Около 3 млрд тенге поступило в бюджет от уплаты цифрового налога с начала этого года, сообщил руководитель управления цифровых активов комитета государственных доходов министерства финансов Нуржан Куандыков.

«За первый квартал оплачено 2,6 млрд тенге, а за восемь месяцев этого года уже в бюджет поступило порядка 3 млрд тенге», - цитирует Куандыкова агентство «Казинформ».

Он отметил, что второй квартал еще не закончился, и у налогоплательщиков есть возможность оплатить до 25-го августа.

Как напомнил Куандыков, цифровой налог оплачивается только иностранными компаниями, при этом это не касается операций business to business, если покупателем с одной стороны является бизнес-селлер, а также если на товары при ввозе уже уплачен НДС на импорт.

«Здесь дается до 90 % налоговая льгота по КПН именно для тех лиц, которые осуществляют электронную торговлю, у которых есть определенные критерии, такие как продажа товаров с электронной торговой площадки, у которых есть своя курьерская компания и безналичный расчет денег», - добавил он.

Напомним, с начала этого года, согласно поправкам в Налоговый кодекс, введен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями – цифровой налог, или так называемый налог на Google. Иностранные компании уплачивают его при реализации товаров и услуг через интернет. В рамках НДС производиться плата по той же ставке – 12%. В правительстве отмечвали, что это уравняет конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями.