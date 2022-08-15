Пожар произошел во время мессы
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Жертвами пожара в египетской церкви стали более 40 человек, большинство из них дети
фото Reuters

В воскресенье во время мессы в египетской коптской христианской церкви Абу-Сифин в городе Гиза произошел пожар, погиб по меньшей мере 41 человек, большинство из них дети, многие пострадали от отравления дымом, сообщает Reuters.

Пожар начался около 9 утра, когда в церкви собралось около 1000 человек. Выход оказался заблокированным, что привело к давке. По словам очевидцев, люди собирались на третьем и четвертом этажах, дым шел со второго этажа. Прихожане бросились спускаться по лестнице и начали падать друг на друга.

По данным МВД Египта, пожар возник из-за возгорания кондиционера на втором этаже в результате неисправности электрооборудования. Основной причиной смерти людей стало отравление дымом.

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