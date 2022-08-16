Ранее она была осуждена на 11 лет
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Бывший лидер Мьянмы приговорена еще к шести годам тюремного заключения
фото Reuters

Суд в управляемой военными Мьянме в понедельник приговорил свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи к шести годам тюремного заключения, признав ее виновной по четырем делам о коррупции, сообщает агентство Reuters.

В частности, она была признана виновной в нецелевом использовании средств Фонда До Кхин Чжи — организации, которую она основала для продвижения здоровья и образования, — на строительство дома и аренду государственной земли по льготной ставке.

В целом 77-летней Аун Сан Су Чжи было предъявлено обвинение по меньшей мере в 18 преступлениях, начиная от взяточничества и заканчивая нарушениями на выборах, за которые суммарно максимальный срок тюремного заключения составляет почти 190 лет. Ранее Су Чжи, которая содержится в одиночной камере в тюрьме столицы Нейпьидо, уже была приговорена к 11 годам тюремного заключения по другим делам.

В прошлом году военные Мьянмы свергли избранное правительство во главе с партией Су Чжи после победы на всеобщих выборах и возглавили жестокое подавление инакомыслия. Десятки тысяч людей были заключены в тюрьмы, многие подверглись пыткам, избиениям или убиты. Международное сообщество ввело санкции против военных Мьянмы и назвало секретные судебные процессы над Су Чжи фарсом.

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