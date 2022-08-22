Менее 500 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В столице – 95 случаев, в Карагандинской области – 83, в Акмолинской области – 59, в Алматы – 52, в Костанайской области – 45, в Западно-Казахстанской области – 35, в Мангистауской области – 21, в Атырауской области – 19, в Павлодарской области – 17, в Актюбинской области – 16, в Северо-Казахстанской области – 13, в Туркестанской области – 5, в Абайской области – 4, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Кызылординской области – 3, в Жетысуской области – 3, в Жамбылской области – 3, в Алматинской области – 2.

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Шымкенте и в Улытауской области.

Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев.

По данным Минздрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека. Также зарегистрирован один случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 843.

На 22 августа лечение продолжают получать 21 483 человека (21 160 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 20 566 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.