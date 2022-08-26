Срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы продлен до 26 сентября
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Антикоррупционная служба проверяет причастность Мухамедиулы к передаче спортшколы и НИИ в собственность родственников
ФОТО ORTCOM.KZ

Антикоррупционная служба продолжает расследование в отношении бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями.

Как напомнили в ведомстве, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

«Кроме того, проверяется причастность А.Мұхамедиұлы к незаконной передаче в период нахождения в должности Министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП “Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта”, АО “Казак энциклопедиясы” и ТОО “Казахстанский научно-исследовательский институт культуры”», - говорится в сообщении.

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

Срок содержания под стражей Мухамедиулы продлен до 26 сентября.

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры в 2014-2019 годах, в последние три года возглавлял Национальный музей. Был задержан в мае по подозрению в хищении бюджетных средств.

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