Токаев призвал казахстанцев стать активными участниками реформ в Казахстане

«В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны», - говорится в поздравлении.

Он уверен, что «вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех», что «наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства».

Президент подчеркнул, что провозглашенные в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан четко определяют стратегический вектор развития страны и главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества.

«Для выполнения этих непростых задач нашей стране нужен каждый из вас, дорогие сограждане! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины!» - указывается в поздравлении.