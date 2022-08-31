Дочерняя компания КМГ продавала авиатопливо столичному аэропорту по завышенной цене

Столичным департаментом агентства по защите и развитию конкуренции проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации авиационного топлива в границах города за период 2020-2021 годы. В результате выявлено, что ТОО «КазМунайГаз-Аэро», дочерняя компания АО «КазМунайГаз», применяла разные цены к равнозначным соглашениям с субъектами рынка.

«ТОО “КазМунайГаз-Аэро” в 2021 году реализовывал авиатопливо АО “Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев” по завышенной цене, чем остальным контрагентам. При этом из общего объема реализации авиационного топлива доля закупа АО “Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев” составляла 57,9%. Данные действия дочерней компании АО “КазМунайГаз”, занимающей доминирующее положение на соответствующем товарном рынке нарушали требование Предпринимательского кодекса Республики Казахстан», - сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции.

Здесь отметили, что действия ТОО «КазМунайГаз-Аэро» влияют на рост расходов авиакомпаний и, как следствие, приводят к повышению цен на авиабилеты.

Столичный департамент направил уведомление в ТОО «КазМунайГаз-Аэро» с требованием прекратить такую практику разных цен, компания в настоящее время применяет единый дифференцированный подход к ценообразованию, заверили в агентстве

Вместе с тем департаментом проводится анализ на социально значимом рынке оптовой/розничной реализации авиационного топлива за текущий год. В случае выявления в действиях субъектов рынка признаков нарушений в области защиты конкуренции, будут приняты меры антимонопольного реагирования.