Это коснется только тех автомобилей, которые ввезены до 1 сентября
В Казахстане введут единый разовый сбор для ввезенных автомобилей
Фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана в четверг заявил о необходимости принятия решительных мер для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин. Для легализации уже ввезенных до 1 сентября текущего года автомобилей будет введено единый разовый сбор в размере до 250 тысяч тенге.

«Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года», - сказал Токаев.

Он предложил для их легализации применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.

«Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку», - уточнил президент.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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