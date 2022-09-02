В Минтруда объяснили приостановку повышения пенсионного возраста для женщин негативным влиянием пандемии

В министерстве труда и социальной защиты населения объяснили приостановку повышения пенсионного возраста для женщин на пять лет негативным влиянием пандемии.

«В послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан», - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, в течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения, особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.

Накануне в ходе послания Токаев заявил, что, «учитывая высокий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года».