Лидером по числу новых заболевших остается столица
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Прирост новых случаев коронавируса остался на прежнем уровне
Фото Данияра Мусирова

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 427 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 389 547 случаев, сообщил Минздрав.

Новые случаи выявлены в столице – 69, в Акмолинской области – 51, в Западно-Казахстанской области – 43, в Карагандинской области – 40, в Костанайской области – 38, в Алматы – 36, в Северо-Казахстанской области – 25, в Атырауской области – 21, в Мангистауской области – 18, в Павлодарской области – 17, в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и Шымкенте – по 11, в Актюбинской области – 10, в Алматинской области – 9, в Туркестанской области – 5, в Абайской области – 4, в Жетысуской и Улытауской областях – по 3, в Кызылординской области – 2.

По данным Минздрава, за сутки коронавирусная пневмония диагностирована у двух человек.

На 2 сентября лечение продолжают получать 17 376 человек (17 074 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 заболевших, амбулаторно лечатся – 16 941. В тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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