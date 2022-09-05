Уровень добычи нефти в странах ОПЕК+ в октябре останется на уровне августа

По итогам 44-го заседания совместного министерского мониторингового комитета и 32-й министерской встречи ОПЕК+ решено оставить уровень добычи нефти в октябре на уровне августа, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Сегодня, 5 сентября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению. По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн барр/сут. было только для сентября», - говорится в сообщении.

По данным министерства, обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки.