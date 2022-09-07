Мажилис закрепил даты празднования дня республики и дня независимости Казахстана

Депутаты мажилиса законодательно закрепили 25 октября национальным праздником – Днем республики, а 16 декабря – Днем независимости. Кроме того, проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры», который в среду в ходе пленарного заседания одобрила палата, из государственных праздников исключен День первого президента. Также поправками меняются подходы к финансированию отечественного кинематографа.

«Законопроектом предлагаются введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм закона “О кинематографии”; расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии; государственная поддержка дубляжа на казахский язык, ввозимых в Казахстан иностранных детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, а также определены критерии и порядок отбора для дубляжа таких фильмов; новые подходы к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70% - на исторические, патриотические и имиджевые; 30% - на софинасирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов», - говорится в заключении комитета мажилиса по социально-культурному развитию.

Кроме того, документ регулирует порядок хранения и использования сценическо-постановочных средств, формируемых при производстве национальных фильмов, упрощает требования для международных кинематографических организаций, претендующих на получение субсидий в сфере кинематографии при использовании территории Республики Казахстан в качестве съемочной площадки для фильмов. Также меняются подходы к определению государственного фонда фильмов и его хранению.

Вместе с тем при подготовке законопроекта к пленарному заседанию депутаты внесли поправки в закон «О праздниках в Республике Казахстан» и определили 25 октября национальным праздником – День Республики, а 16 декабря установили Днем независимости в качестве государственного праздника.

«Предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», - также отмечается в заключении.

В связи с внесенными поправками депутаты изменили и заголовок законопроекта на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников».