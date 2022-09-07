11,2 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

В рамках уборочной кампании в Казахстане убрано 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 57,8% площадей, и намолочено 11,2 млн тонн зерна. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.

«Благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодняшний день всего по республике убрано 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 57,8%. При средней урожайности 12 центнеров с гектара намолочено 11,2 млн тонн зерна», - сообщил Тамабек.

Он отметил, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. В целом, по данным вице-министра, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га, из них площади уборки зерновых составляют 16,1 млн га.

«Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна (на 1 августа 2022 г. – В.) в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн», - напомнил Тамабек.

Таким образом, ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков, как считают в МСХ, достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и сохранения торговых позиций Казахстана на традиционных рынках.