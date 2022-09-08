Более 300 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 случай коронавирусной инфекции.

В столице – 59 случаев, в Карагандинской области – 40, в Акмолинской области – 39, в Западно-Казахстанской области – 37, в Алматы – 31, в Костанайской области – 30, в Северо-Казахстанской области – 22, в Павлодарской области – 16, в Мангистауской области – 9, в Восточно-Казахстанской области – 8, в Атырауской области – 7, в Актюбинской области – 6, в Абайской области – 4, в Жамбылской области – 4, в Жетысуской области – 3, в Улытауской области – 3, в Шымкенте – 1, в Кызылординской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Алматинской области. Всего в стране подтверждено 1 390 908 случаев.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 954.

На 8 сентября лечение продолжают получать 16 419 человек (16 159 КВИ+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находятся 358 человек, на амбулаторном уровне лечатся 16 061. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.