6,1 трлн тенге потратят на программу развития Алматы до 2030 года

Общая сумма реализации «Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» составит 6,1 трлн тенге, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на заседании ХXV сессии маслихата Алматы. Большую часть суммы составят частные инвестиции.

«По нашим предварительным оценкам, общая сумма реализации программы до 2030 года составит 6,1 трлн тенге. При этом большую ее половину, или 55%, составят частные инвестиции, из них в ближайшие три года планируется привлечение 1,3 трлн тенге и оставшиеся более 2 трлн тенге — в среднесрочной перспективе до 2030 года», — сказал Досаев.

Недавно разработанная программа развития, по мнению акима, отвечает современным требованиям и задачам. Действующий план развития по согласованию с центральными госорганами будет скорректирован под новую программу и получит новое содержание.

«Программа развития основана на семи основных целях, которые я представлял ранее в июле текущего года, — это "Комфортная городская среда", "Устойчивый экономический рост", "Управляемая урбанизация", "Социальная устойчивость и стабильность", "Зеленый Алматы", "Смарт сити" и "Безопасный город"», — отметил аким города.

При этом до 60% необходимых инвестиций будут направлены на развитие новых полицентров. Дополнительно на изъятие земельных участков для строительства социальной, дорожной, инженерной и рекреационной инфраструктуры потребуется 1,2 трлн тенге, 710 млрд из которых потратят до 2025 года.

В свою очередь заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что «до 60% от необходимых инвестиций будут направлены на приоритетное развитие новых полицентров».

«По предварительным расчетам, на развитие полицентров и других территорий города до конца 2030 года предварительно потребуется порядка 6,1 трлн тенге, бюджетных — 2,8 трлн тенге, частных — 3,3 трлн тенге инвестиций без учета выкупа земельных участков, в том числе 2,2 трлн тенге до конца 2025 года. При этом на изъятие земельных участков, необходимых для строительства социальной, дорожной, инженерной и рекреационной инфраструктуры из частных и бюджетных источников потребуется дополнительно 1,2 трлн тенге, в том числе 710 млрд тенге до 2025 года и 490 млрд тенге до 2030 года», — сказал Азирбаев.

Мастер-планы пяти новых полицентров будут разработаны до середины сентября 2023 года. При этом уже началась разработка нового Генерального плана Алматы с продлением расчетного срока до 2040 года, его утвердят к концу текущего года.

К 2030 году полностью завершат формирование структуры полицентров с учетом их экономической специализации. Например, полицентр «Север», который расположен севернее проспекта Раймбек батыра, частично Жетысуский и Турксибский районы, будет специализироваться на редевелопменте индустриальных территорий и территорий с ветхим и индивидуальным жильем советского периода. Здесь появится квартальная застройка нового типа, рекреационная зона вдоль БАКа, на территории бывшего Зеленстроя и рощи Баума.

«Полицентр "Восточные ворота" с учетом близости к межународному аэропорту и трассы Западная Европа — Западный Китай будет специализироваться как логистический хаб с крупным мультимодальным транспортно-пересадочным узлом, включающим станцию LRT, автовокзал "Восточный", линию BRT, интегрированные с пригородным общественным транспортом. Здесь же планируется разместить выставочно-развлекательный центр, а также новую рекреационную зону с жилой и социальной инфраструктурой», — отметил Азирбаев.

В полицентре «Запад» расширят территорию индустриальной зоны, в поселке Боралдай разместят новый вокзал, на базе которого планируется развитие транспортно-логистического хаба. В полицентре «Юго-Запад» переформатируют уже имеющиеся объекты: оптово-розничный рынок «Алтын Орда» преобразуют в оптово-распределительный центр, вместо рынка «Барлык» создадут крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, в который войдет автовокзал «Западный», станции LRT и метрополитена.

«В границах исторического центра будет продолжена работа по благоустройству и принята программа по восстановлению зданий, относящихся к историко-культурному наследию, в том числе находящихся в частной собственности, будут обновлены инженерные сети. В соответствии с экономической специализацией в историческом центре будет развиваться сфера туризма и сервисных услуг. Продолжится прокладка велополос и велодорожек, будут увеличены платные парковочные места. Примыкающие к историческому центру промышленные предприятия и спецучреждения, а именно АЗТМ, Завод им.Кирова, СИЗО, будут передислоцированы, вместо них и ветхого жилья появится квартальная застройка современного типа, а также новый деловой кластер», — рассказал Азирбаев.