Завод по сборке техники был запущен в прошлом году
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Немецкая компания расширит производство сельхозтехники в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя наблюдательного совета немецкой компании CLAAS Group Катрину Клаас-Мюльхойзер, которая сообщила о планах расширять производство сельхозтехники в Казахстане.

«В ходе беседы с Касым-Жомартом Токаевым Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась планами по расширению производства сельскохозяйственной техники в Казахстане. Компания CLAAS Group в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. В настоящее время собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также она рассказала о мерах по локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих.

Токаев, отметив значительный потенциал агропромышленного комплекса страны, подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.

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