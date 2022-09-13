Немецкая компания расширит производство сельхозтехники в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя наблюдательного совета немецкой компании CLAAS Group Катрину Клаас-Мюльхойзер, которая сообщила о планах расширять производство сельхозтехники в Казахстане.

«В ходе беседы с Касым-Жомартом Токаевым Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась планами по расширению производства сельскохозяйственной техники в Казахстане. Компания CLAAS Group в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. В настоящее время собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также она рассказала о мерах по локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих.

Токаев, отметив значительный потенциал агропромышленного комплекса страны, подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.