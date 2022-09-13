В Казахстане создадут независимую инфраструктуру центров обработки данных

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности намерено создать независимую инфраструктуру центров обработки данных, чтобы исключить перебои в работе электронного правительства. Об этом во вторник в ходе заседания кабинета министров заявил глава ведомства Багдат Мусин.

«Для обеспечения стабильной работы электронного правительства мы планируем построение независимой инфраструктуры центров обработки данных – основного и резервного центра обработки данных. То есть будут приниматься заранее соответствующие меры», - сказал Мусин.

Он напомнил, что 3 августа произошел инфраструктурный сбой серверного центра государственных органов, то есть сбой ряда информационных систем. Работоспособность большинства систем была восстановлена без потери данных граждан. Однако, подчеркнул глава министерства, вопрос бесперебойной работы электронного правительства остается «очень актуальным».