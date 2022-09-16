За сутки в Казахстане зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции и один летальный исход, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

В столице зарегистрировано 29 случаев, в Акмолинской области – 24, в Карагандинской области – 17, в Алматы – 16, в Костанайской области – 16, в Западно-Казахстанской области – 14, в Актюбинской области – 6, в Северо-Казахстанской области – 6, в Улытауской области – 4, в Павлодарской области – 5, в Атырауской области – 3, в Мангистауской области – 3, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Кызылординской области – 2, в Жетысуской области – 1, в Абайской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не выявлено новых случаев в Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях.

Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев, скончались за время пандемии 13 690 человек.

Также за сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 991.

На 16 сентября лечение продолжают получать 14 630 человек (14 414 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 221 заболевший, амбулаторно лечатся 14 409 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.