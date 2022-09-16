На кыргызско-таджикской границе продолжаются ожесточенные бои, разрушена гражданская инфраструктура города Баткен, с кыргызской стороны пострадали более 30 человек.

«Окрестности аэропорта г.Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города Баткен», - сообщила Погранслужба Кыргызстана.

По состоянию на 14:00 обстановка в Баткенской области продолжает оставаться напряженной, ожесточенные боестолкновения идут также в Лейлекском районе.

В Погранслужбе Кыргызстана заявили, что таджикская стороны пытается захватить кыргызские территории, использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, а также «мирных граждан в качестве "живого" щита». Кроме того, по заявлению кыргызской стороны, со стороны Таджикистана «в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям».

«Военнослужащие Кыргызстана отражают все атаки с земли и воздуха, не давая возможности, захватить населенные пункты Кыргызстана», - говорится в сообщении.

При этом утром состоялись телефонные переговоры между директором пограничной службы ГКНБ Кыргызстана и командующим пограничными войсками Таджикистана. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи, однако, как утверждает Погранслужба КР, таджикская сторона продолжила обстрел кыргызских позиций.

«Начиная с 8:30, пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики требует прекратить огонь и провести переговоры. Однако ни в 8:30, ни в 10:00 таджкиская сторона не выполнила договоренностей», - заявили в ведомстве.

В свою очередь в ГКНБ Таджикистана заявляют, что Кыргызстан не идет на переговоры и продолжает обстреливать таджикскую территорию, хотя таджикская сторона два раза – в 6:30 часов и в 7:30 часов прекращала огонь в одностороннем порядке для проведения переговоров, но Кыргызстан проигнорировал предложения.

Полпред Баткенской области Абдикарим Алимбаев сообщил, что дорога в Ош и трасса Баткен — Лейлек перекрыты. МЧС помогает жителям приграничных сел с эвакуацией, а администрация помогает с пропитанием.

Kloop.kg, сообщает, что возле трассы в Баткенской области неравнодушные кыргызстанцы предлагают приют гражданам, бежавшим с кыргызско-таджикской границы из-за вооруженного конфликта.

Между тем число пострадавших с кыргызской стороны достигло 31 человека. В Минздраве сообщили, что по состоянию и диагнозам граждан предоставят информацию позже.

Тем временем у здания парламента в Бишкеке начался митинг, кыргызстанцы просят решить приграничный конфликт и требуют встречи с депутатами. Они считают, что нужно эвакуировать местное население в Бишкек, отправив самолет в Баткенскую область.