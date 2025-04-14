Более 90 домов полностью разрушены в Таджикистане в результате землетрясения

Известно об одном погибшем
В результате землетрясения, произошедшего в Таджикистане 13 апреля, разрушены полностью или частично более сотни домов, сообщает Радио Озоди.
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