Более 90 домов полностью разрушены в Таджикистане в результате землетрясения

В результате землетрясения, произошедшего в Таджикистане 13 апреля, разрушены полностью или частично более сотни домов, сообщает Радио Озоди .

В Раштском районе полностью разрушено 40 жилых домов, частично – еще пять. Также повреждены три чайханы и здание школы 56 в селе Гулхани. Жертвой землетрясения стал трехлетний ребенок в селе Уштурпаст: он погиб под обломками стены собственного дома.

В Таджикабадском районе 54 дома разрушены полностью, 45 - частично, еще 61 дом получил небольшие повреждения. Также пострадали две школы, три чайханы, одно медучреждение и почти 200 хозяйственных сооружениях.

Жители сел сообщают о глубоких трещинах в стенах своих домов и опасаются новых обрушений.

По данным Геофизической службы Академии наук, землетрясение силой 5-6 баллов произошло в субботу в 09:24 в 21 километре к востоку от Раштского района. В Душанбе толчки ощущались силой 3 балла. После первого землетрясения было зарегистрировано еще как минимум три повторных толчка. А утром 14 апреля в Таджикистане снова зафиксировали землетрясение в 18 километрах от Рашта силой 4 балла.

Произошедшее накануне в Таджикистане землетрясение ощущалось в южных регионах Казахстана: в Шымкенте и Таразе ощутимость толчков составила 3 балла, Туркестане, Кентау, Шу – 2 балла.