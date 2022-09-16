Казахстан и Иран будут проводить совместные исследования известных исторических личностей

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президента Казахстана встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает Акорда.

Токаев напомнил, что были даны поручения правительству по реализации достигнутых тво время его визита в Тегеран договоренностей. В частности, казахстанской стороной подготовлен перечень товаров, которые можно в короткие сроки поставлять в Иран. Также Казахстан готов рассмотреть и поддержать аналогичный перечень иранской стороны. Это будет способствовать достижению цели по увеличению двусторонней торговли до $3 млрд.

Отмечая успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в июне в Тегеране, Токаев указал на важность дальнейшего увеличения транзитного грузопотока, в частности развития потенциала железнодорожной ветки Казахстан – Туркменистан – Иран и использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами стран на Каспии.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на значимости укрепления двусторонних связей в области культуры. Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для наших народов.

Приветствуя стремление Ирана стать полноправным членом ШОС, президент Казахстана высказал уверенность в том, что присоединение этой республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс ее работе.

Со своей стороны президент Ирана подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия наших стран. Он уверен, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом дальнейшего тесного взаимодействия.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном и пригласил Ибрахима Раиси посетить нашу страну с ответным визитом.