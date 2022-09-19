Обязательные пенсионные взносы работодателей в Казахстане будут вводить поэтапно – Минтруда

В проекте Социального кодекса предусматривается поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей в Казахстане в течение 5 лет, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Данная мера направлена на поддержку казахстанцев, рожденных после 1975 года.

«Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (далее – ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы. Это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы», - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ, которая формируется за счет пенсионных накоплений работника. Однако солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, до введения накопительной системы.

«При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии. Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами. Данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей», - пояснили в Минтруда.

Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной (фиксируется период отчислений и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста) пенсионных систем.

При этом для снижения нагрузки на работодателей в проекте Социального кодекса предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет, с 1 января 2023 года ставка будет 1,5% от ежемесячного дохода работника и постепенно повышаться до 5% с 2027 года.