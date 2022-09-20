Сторона защиты выступила против
Суд запретил аудио- и видеофиксацию процесса по делу Кайрата Сатыбалды
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Суд в Астане запретил СМИ проводить аудио- и видеофиксацию судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды, Муравьева и Конырбаева.

Против записи судебного процесса журналистами выступила сторона защиты. Суд ее поддержал.

Напомним, сегодня в Астане начался судебный процесс по делу племянника Назарбаева − Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. Всего по делу проходят пятеро подозреваемых. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более $500 млн.

В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге, или более $900 млн, в антикоррупционной службе отмечали, что они будут возвращены государству «в ближайшее время».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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