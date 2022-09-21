Организаторы финансовой пирамиды в Актау предлагали автомобили и недвижимость в рассрочку – АФМ

Департаментом агентства по финансовому
мониторингу по Мангистауской области проводится досудебное расследование по
факту организации финансовой пирамиды «Ата-мекен 2021», сообщает пресс-служба
АФМ.
«В период с 2021 года по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива “Ата-мекен 2021” предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега, по выгодным условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 000 000 тенге и недвижимости до 50 000 000 тенге», - говорится в сообщении.
В действиях кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды, сумма установленного ущерба – 50 млн тенге. На имущество и счета подозреваемых наложен арест.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.