Более 150 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане

В Акмолинской области – 35 случаев, в Астане – 16, в Костанайской области – 14, в Алматы – 13, в Карагандинской области – 12, в Северо-Казахстанской области – 11, в Западно-Казахстанской области – 10, в Актюбинской области – 9, в Восточно-Казахстанской области – 8, в Павлодарской области – 5, в Абайской области – 4, в Улытауской области – 4, в Жетысуской области – 2, в Атырауской области – 2, в Туркестанской области – 2, в Шымкенте – 1, в Алматинской области – 1, в Жамбылской области – 1, в Мангистауской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Кызылординской области.

Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев КВИ.

Также за сутки зарегистрировано 3 случая коронавирусной пневмонии, а всего – 90 018.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано.

На 22 сентября лечение продолжают получать 8 805 человек (8 664 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 148 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 8 657 заболевших. В тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.