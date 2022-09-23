Миграционный поток вырос в два раза
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Более тысячи россиян прибыли в Костанайскую область за сутки
Иллюстративное фото "АЗАТТЫК"

Более тысячи граждан России прибыли в Костанайскую область за сутки, сообщает «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

«За последние сутки в Костанайскую область прибыло более 1 тыс. граждан России. Произошло увеличение миграционного потока в два раза», - проинформировали в полиции.

Здесь также напомнили о правилах пребывания иностранцев в Казахстане. В частности, с момента пересечения иностранцем границы принимающая сторона в течение трех рабочих дней уведомляет органы внутренних дел по месту его фактического пребывания. Срок пребывания иностранных граждан в стране – до 30 дней, за исключением граждан из стран Евразийского экономического союза, которые могут находиться в Казахстане до 90 дней со дня пересечения границы. До истечения сроков иммигранты обязаны выехать за пределы Республики Казахстан, а в случае нахождения свыше указанных сроков принимающей стороне необходимо обратиться в ЦОНы по месту жительства и оформить разрешение на временное проживание.

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