В четырех областях Украины подвели итоги «референдумов»

В самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР», а также в оккупированных российскими военными Херсонской и Запорожской областях подвели итоги так называемых референдумов.

По их данным, за вхождение в состав России якобы проголосовали 98,42% жителей «Луганской Народной Республики», 99,23% жителей «Донецкой Народной Республики», 93,1% жителей Запорожской области и 87,05% жителей Херсонской области, пишет РБК.

Голосование на "референдумах" прошло одновременно во всех четырех регионах с 23 по 27 сентября. Явка на всех "референдумах", по данным местных властей, в «ЛНР» якобы составила 92,6% (без учета участков в России), в «ДНР» — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результаты "референдумов", назвав их фиктивными.

Ранее МИД Казахстана заявил, что республика придерживается принципа территориальной целостности и суверенитета государств. Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев пояснил, почему Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, отметив, что стране не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри.