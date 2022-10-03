Неполные семьи исключили из программы «Бакытты отбасы»

Правительство Казахстана приняло решение исключить из участия в жилищной программе «Бакытты отбасы» неполные семьи. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

«По трехлетним результатам выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как неполные семьи, в последние четыре года растет с наибольшими темпами. В Казахстане, к сожалению, несмотря на развитие всевозможных семейных ценностей, в 2017 году было 54 626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54 797, в 2019 году это количество достигло 59 796, в ковидный период, когда подача на развод была более сложной, количество сократилось до 48 тысяч. В 2021 году это количество вновь стало расти и достигло цифры в 48 239», - привела данные Ибрагимова.

Поэтому, уточнила она, в правительстве считают, что в этих цифрах есть часть и фиктивных разводов, которые связаны с желанием граждан попасть в очередь на получение жилья.

«23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение о том, чтобы категорию “неполные семьи”, так как это люди, которые воспитывают детей, но работают, перевести в программу “Шанырак 5-10-10”. Разница только в ставке вознаграждения. На уровне каждой семьи разница, наверное, составит примерно 30 тысяч тенге», - добавила председатель правления банка.

Она привела пример, что если в рамках программы «Бакытты отбасы» при займе 15 млн тенге платеж составляет 80 623 тенге, то в рамках «Шанырак 5-10-10» – 116 500. Как подчеркнула Ибрагимова, такое решение принято, в том числе, по причине того, что «приоритет государства – это обеспечение жильем людей с ограниченными возможностями».