Усилить ответственность предприятий за травматизм и несчастные случаи на производстве поручил Токаев

Уполномоченным органам следует усилить ответственность предприятий за рост травматизма и несчастных случаев на производстве, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства, это также благоприятно скажется на экологии.

«Наряду с проблемами экологии в области остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО “АрселорМиттал Темиртау” произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - сказал Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области в среду.

Он подчеркнул, что государство пристально следит за деятельностью всех крупных добывающих и производственных компаний, работающих в стране, и заверил, что «не допустит нелегального вывоза капитала за границу». Также Токаев предупредил, что если компании не будут соответствовать установленным требованиям, то партнерство с ними будет прекращено.

«Мы следим за выполнением ими различных социальных программ. Особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире. Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», - заявил президент.

Говоря об экологии, Токаев подчеркнул, что есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать.

«Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал он.