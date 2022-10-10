Он сдал экзамен на владение государственным языком
Кандидату от ОСДП Нурлану Ауесбаеву разрешили начать сбор подписей
ФОТО С САЙТА ОСДП

Тамара Вааль, Астана, Власть

Центральная избирательная комиссия в понедельник сообщила, что кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев сдал экзамены на свободное владение государственным языком, соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, и допущен к сбору подписей в свою поддержку.

Сегодня состоялось заседание лингвистической комиссии, которая по результатам экзамена открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев свободно владеет государственным языком.

Позже ЦИК установил, что он соответствует всем требованиям как кандидат в президенты.

«Центральная избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич соответствует требованиями, предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом Республики Казахстан «О выборах», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет, он уроженец Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Сейчас руководитель столичного филиала ОСДП.

В субботу Центральная избирательная комиссия Казахстана установила, что Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты страны. Ему разрешено начать сбор подписей в свою поддержку. Напомним, что его выдвинула коалиция парламентских партий и различных общественных объединений. При этом в соответствии с законодательством действующий президент освобожден от необходимости повторной сдачи экзамена на знание государственного языка. Поэтому этот экзамен Токаев не проходил.

Также в субботу лингвистическая комиссия приняла экзамен у Мейрама Кажыкена, выдвинутого содружеством профсоюзов «Аманат», и признала, что он свободно владеет государственным языком. В тот же день Центральная избирательная комиссия установила, что Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты страны. С этого момента кандидат может начинать сбор подписей в свою поддержку. Кандидатам необходимо собрать не менее 118,2 тыс. подписей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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