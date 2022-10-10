Талгат Ергалиев подал в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты

Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев сдал в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом в президенты, сообщается на сайте ЦИК. Он стал седьмым кандидатом.

Ергалиева выдвинуло республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана». С 2010 года он является его председателем. С 2012 по 2016 годы он был депутатом мажилиса парламента и членом комитета по экономической реформе и региональному развитию, а также кандидатом в депутаты мажилиса от партии «Ак жол».

К этому моменту в ЦИК поступили документы от шести кандидатов в президенты: действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева от коалиции из трех парламентских партий и целого ряда общественных объединений; главы инициативной группы находящейся в процессе регистрации партии Yntymaq Мейрама Кажыкена, которого выдвинуло Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»; Жигули Дайрабаева от партии «Ауыл»; Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии; бывшего депутата мажилиса Нуржан Альтаев от общественного объединения «Мұқалмас»; общественного деятеля Каракат Абден.

Касым-Жомарту Токаеву, Мейраму Кажыкену и Нурлану Ауесбаеву ЦИК разрешил начать сбор подписей в свою поддержку.