Нужно наращивать торговлю и инвестиционное сотрудничество, отметил он
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Токаев обещает использовать все возможности для продолжения сотрудничества с Беларусью
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Астане встречу с Александром Лукашенко и заверил его, что будет использовать все возможности для продолжения сотрудничества с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, они обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.

Токаев отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.

«Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будут предприниматься все возможности для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества», – сказал он.

Токаев и Лукашенко также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

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