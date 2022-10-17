Это ожидается в октябре
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К обсуждению законопроекта об уполномоченном по правам человека присоединится Венецианская комиссия
фото parlam.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова. Он отчитался о работе комиссии и сообщил, что к обсуждению законопроекта об уполномоченном по правам человека присоединится Венецианская комиссия.

«Игорь Рогов рассказал о том, что на заседаниях комиссии была рассмотрена деятельность уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, также был обсужден вопрос предотвращения пыток в деятельности правоохранительных и специальных органов. Президент подчеркнул, что защита прав человека – это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также Рогов рассказал о работе Венецианской комиссии Совета Европы, членом которой от Казахстана и президентом ее подкомиссии по институту омбудсмена он является. Токаев отметил, что в процессе разработки недавних конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся повышения статуса омбудсмена. Это усиливает контроль за сферой соблюдения прав человека и мобилизует государство более оперативно реагировать на запросы населения. Рогов сообщил в свою очередь, что в октябре Венецианская комиссия, мажилис и министерство юстиции планируют провести обсуждение проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».

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