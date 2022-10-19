Возможности Алматинской области по выращиванию овощей и фруктов не используются полностью, считает Токаев

Алматинская область может выращивать овощи и фрукты для импортозамещения, но этот потенциал не используется в полной мере, констатировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью региона. Также он считает, что регион перспективен для рыболовства и нужно эту сферу поддержать.

«Регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется», - констатировал Токаев.

Также он считает, что «алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом», а «регион славится еще и другими садовыми и плодовыми культурами.

«Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером», - уверен президент.

«Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства», - добавил Токаев.

Он подчеркнул, что уровень развития агропромышленного комплекса Алматинской области и всего Казахстана напрямую влияет на благополучие граждан. А геополитическая турбулентность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире, что особенно ощущается на рынке продовольствия.

«В сентябре инфляция в нашей стране превысила 17%, и она продолжает увеличиваться. Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%. Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 млрд тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью», - сообщил президент.

Во многом рост цен на продовольствие подстегивают посредники, отметил он, поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции.

«Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом», - заявил Токаев.

Он также заверил, что держит на личном контроле реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.

Вместе с тем одной из острых проблем в регионе является дефицит пастбищ для выпаса скота. В этом году в области выявлено 300 тыс. га неиспользованных земель, значительная часть которых – это пастбищные угодья. Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тыс. ша земли, из которых 50 тыс. га уже переданы населению.

Также президент считает, что одной из перспективных отраслей Алматинской области является рыболовство.

«Даже сейчас из региона экспортируется больше рыбной продукции, чем говядины. Для увеличения мощности этой отрасли необходимо увеличить объемы. Также необходимо заняться выращиванием мальков для производственных целей, возродить деятельность рыбнадзора. У нас есть программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Из Алматинской области планируется поставить 25 тыс. тонн рыбопродукции. Для выполнения этой задачи необходимо увеличить объем государственной поддержки рыбного хозяйства», - сказал Токаев.