В КНБ сообщили о задержании членов ОПГ «Бейнеуские», подозреваемых в вымогательстве денег на границе с Узбекистаном

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании в ходе спецоперации лидера и активных членов организованной преступной группы «Бейнеуские», которые подозреваются в систематическом вымогательстве денег у иностранцев и перевозчиков на границе с Узбекистаном.

«11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в г.г. Алматы, Актау, пос. Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения “А” КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы “Бейнеуские”», - говорится в сообщении КНБ.

В комитете сообщили, что участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП «Тажен» на казахстанско-узбекской границе, «а также других тяжких преступлениях».

В ходе спецоперации задержаны лидер и пять активных участников ОПГ, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются», - сообщили в КНБ.