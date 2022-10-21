Занимавшиеся в Алматы выпиской фиктивных счетов-фактур члены ОПГ вывели за рубеж $6,6 млрд – АФМ

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении пятерых членов организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур. Все они приговорены к реальным срокам, но $6,6 млрд, выведенных за рубеж, остались невозвращенными.

«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями. Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США», - сообщили в агентстве.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные денежные средства в сумме более $65 тыс. и 20 млн тенге обращены в доход государства.